Puigneró acusa a Sánchez de "destruir" la mesa de diálogo negando el referéndum

El vicepresident del Govern de la Generalitat de Cataluña, Jordi Puigneró (d), durante su visita al stand de Cataluña en la primera jornada de la XIV edición del Mobile World Congress (MWC 2021) en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha acusado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber "comenzado a destruir" la mesa de diálogo entre los dos gobiernos al negar que se pueda celebrar un referéndum de autodeterminación en Catalunya.

"La mesa no se ha constituido y Sánchez ya ha comenzado a destruirla", ha afirmado en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press después de que Sánchez haya dicho este mismo miércoles en el Congreso que no habrá referéndum a no ser que lo aprueben tres quintas partes de la Cámara Baja.

Puigneró ha replicado al presidente del Gobierno que con estas declaraciones "veta al 80% de los catalanes" favorables a la autodeterminación.