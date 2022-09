Puigneró sobre la avería ferroviaria: "La gente quiere que Rodalies funcione, no que sea gratis"

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Políticas Digitales e Infraestructuras, Jordi Puigneró, considera muy grave la incidencia que este viernes por la mañana ha dejado a Catalunya sin trenes de Rodalies y Larga Distancia hasta las 8.00 horas: "La gente quiere que Rodalies funcione, no que sea gratis".

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, ha asegurado que la Generalitat se ha puesto en contacto con Adif y Renfe para conocer el problema y saber si puede ayudar, y que han constatado un "efecto rebote" hacia Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Según ha detallado, todavía no ha hablado con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, a la que le transmitirá que la situación de Rodalies en Catalunya es "lamentable".

"No nos sirve ningún argumento que no sea que se sienten en una mesa y empecemos a negociar ya el traspaso integral de Rodalies. Cuando lo gestionamos desde la proximidad, esto no pasa", ha sostenido.

Ha criticado que en Rodalies "cada día pasa algo" y ha sostenido que, con las competencias que tiene, la Generalitat no puede intervenir, por lo que ha vuelto a insistir en el traspaso del servicio.

"O esto, o si no lo que tenemos que decir es que esto solo se arregla cogiendo un transporte alternativo que se llama independencia", ha añadido.