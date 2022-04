Puigneró se reúne con asociaciones en Nueva York para "internacionalizar" el caso Pegasus

Cree que la cuestión ya no es si Robles "dimitirá o no, sino cuándo"

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, se ha reunido en Nueva York (Estados Unidos) con asociaciones de defensa de los derechos humanos con el objetivo de dar a conocer e "internacionalizar" el caso de espionaje a más de 60 personas vinculadas al independentismo mediante el programa Pegasus.

Puigneró ha mantenido encuentros con el European Center for Constitutional and Human Rights, con las entidades de derechos humanos y digitales Acces Now y Electronic Frontier Foundation (EFF), y con el Comité de Protección de los Periodistas, ha informado el Govern en un comunicado este miércoles.

"La vía internacional, como ha demostrado el presidente Puigdemont en la vía judicial desde el exilio, es la más efectiva para presionar al Estado español y desenmascarar a quien está detrás de la trama de espionaje del Catalan Gate", ha afirmado el vicepresidente.

RECLAMA INVESTIGAR

Tras las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, este miércoles en el Congreso, Puigneró cree que ha quedado "claro que contra el independentismo todo vale, hasta saltarse la democracia y vulnerar los derechos fundamentales".

Durante la sesión de control en el Congreso, Robles se ha preguntado qué debe hacer un Gobierno cuando se vulnera la Constitución, se declara ilegalmente la independencia o cuando tiene "relaciones" con dirigentes de un país que está invadiendo Ucrania, en referencia a Rusia.

Para él, la cuestión "ya no es si la ministra dimitirá o no, sino cuándo dimitirá", y ha añadido que ninguna dimisión puede evitar que se abra una investigación, que defiende conducir mediante una comisión específica.

El vicepresidente de la Generalitat finaliza este miércoles su visita a Nueva York, donde ha asistido a una reunión de ONU Hàbitat sobre la implementación de la nueva agenda urbana, y donde también participó en un acto para presentar el proyecto Aina sobre el catalán en el ámbito digital.