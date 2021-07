Puigneró ve "una obligación, y no un regalo" la inversión de Aena para el Aeropuerto de Barcelona

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Política Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha defendido este jueves que la inversión prevista de Aena de 1.700 millones de euros para ampliar el Aeropuerto del Barcelona es "una obligación, no un regalo".

"No es ningún regalo, es una obligación del Estado con esta infraestructura que debería haber hecho hace tiempo. En todo caso, bienvenida sea esta inversión. No seremos nosotros los que bloquearemos esta inversión, en base a la idea de no querer que aquí venga ni un solo turista. No compartimos esta idea del mundo", ha sostenido en respuesta a una interpelación en el pleno del Parlament de la diputada del PP Eva Parera sobre infraestructuras aeroportuarias.

También ha asegurado que no tendrían que pedir ninguna inversión si el Gobierno central dejara que Catalunya recaudara sus impuestos, si no tuviera un déficit fiscal "de 20.000 millones de euros, recientemente calculado", y se le abonara el déficit que sufre en infraestructuras.

Tras reivindicar que el Aeropuerto de Barcelona es el más rentable de España, ha apostado por convertirlo en un 'hub' aeroportuario, y que para ello es necesario que sea intercontinental, pero ha admitido que, dada la disposición de pistas actual, ahora no es posible.

Por ello, a través de inversiones, ha llamado a trabajar para adaptar la infraestructura con el objetivo de lograr este objetivo, para convertirlo en "eficiente y eficaz" y para consolidarlo como un aeropuerto comercial, y no solo de pasajeros.

También ha apelado a ser responsables con el medio ambiente, y para ello ha pedido incidir en la descarbonización, y ha reclamado el Estado la importancia de la conexión ferroviaria de los aeropuertos catalanes --Reus, Girona y Lleida-- para hacerlos competitivos y para que puedan dar apoyo al de Barcelona.

En relación al aeropuerto de Lleida, ha reiterado que quieren convertirlo en un 'space port', un centro de pruebas de propulsión para cohetes lanzadera que sea referente y que, según Puigneró, puede ayudar a generar puestos de trabajo.