Queda "sin efecto" la detención de Estrada (CUP) por no comparecer como investigada por desórdenes

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El juzgado 6 de Tarragona ha emitido una notificación con la que deja "sin efecto" la detención de la diputada de la CUP en el Parlament Laia Estrada por no comparecer, en dos ocasiones, a declarar como investigada por presuntos desórdenes públicos en la protesta por el Consejo de Ministros de 2018 en Barcelona.

Así lo ha explicado la CUP en un comunicado, destacando que han recibido este mismo viernes dicha notificación, que pide trasladar esta resolución a Estrada así como al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para comunicarles que pueden presentar recurso de reforma en los próximos tres días o un recurso de apelación con un margen de cinco días.

El juzgado argumenta que, tras reexaminar la causa, procede "prudencialmente dejar sin efecto su detención" y volver a enviar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sin practicar la declaración de la investigada.

En una providencia consultada por Europa Press, la jueza pedía la detención policial de Estrada para llevarla al Juzgado y tomarle declaración.

En diciembre, al no acudir a una de las citaciones, Estrada explicó que lo hacía usando su "derecho a no colaborar con una justicia que cuando se trata de perseguir el independentismo o la disidencia política no tiene ningún tipo de problema para tirar adelante causas que no se aguantan por ningún sitio".

En declaraciones el jueves a las puertas del Parlament, Estrada aseguró que en las protestas en las que participó todos los presentes se dedicaron "a andar muchísimo y no hubo ningún tipo de desorden ni violencia".

"ATESTADOS FANTASIOSOS" DE MOSSOS

También explicó que las militantes de la CUP, especialmente las que son electas, decidieron no comparecer ante procesos que derivan "de atestados totalmente fantasiosos elaborados por Mossos d'Esquadra que distorsionan la realidad".

En su opinión, esta causa se podría haber archivado como ya pasó cuando decidió también no comparecer voluntariamente a declarar, acusada por desórdenes públicos, por participar en la huelga del 3 de octubre y el 3 de noviembre de 2017.