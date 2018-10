Quim Torra afirma que la candidatura europea de Junqueras "ayudará a internacionalizar el proceso"

Publicado 29/09/2018 23:01:21 CET

BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho este sábado que la intención del líder de ERC y exvicepresidente, Oriol Junqueras, de ser candidato a las elecciones europeas "ayudará a internacionalizar el proceso".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, también se ha referido a las elecciones municipales, para pedir que el independentismo tenga una candidatura unitaria para la Alcaldía de Barcelona.

RECHAZAR UNA CONDENA

Al preguntársele qué quiso decir cuando adelantó que no iba a aceptar una condena a los presos soberanistas, ha respondido: "Me someteré a la decisión del Parlament de Catalunya, como no puede ser de otra manera, para saber cuál es la decisión que políticamente tomamos".

Al replanteársele cómo, ha contestado que se hará "yendo al Parlament de Catalunya y planteando el escenario que haya que plantear entonces".

"El Parlament decidirá lo que haya que hacer en aquél momento. No saldré de esto porque no es el momento de salir de esto", ha añadido al insistírsele sobre lo que hará.

MENORES NO ACOMPAÑADOS

También ha respondido si este sábado por la noche aún dormirá en comisarías algún menor extranjero no acompañados (Mena): "Esta noche me parece que aún dormirá alguno. El compromiso del conseller es que mañana o pasada mañana ya sean cero".

Quim Torra ha añadido que hay que hacer autocrítica sobre esto y que al Govern le ha dolido muchísimo la situación.