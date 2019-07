Quim Torra defiende que la Generalitat "se volcará" con el sector del automóvil

Publicado 10/07/2019 22:15:57 CET

Inaugura un concesionario de Moventia en Terrassa (Barcelona)

TERRASSA (BARCELONA), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha defendido este miércoles que el Govern "se volcará" en el sector del automóvil, que ha definido como prioritario y estratégico para Catalunya, tanto por su aportación al PIB como por los trabajadores que emplea.

Lo ha dicho al inaugurar el nuevo concesionario de Moventia en Terrassa (Barcelona), dedicado a la venta y posvenda de seis marcas automovilísticas del grupo Volkswagen y que ocupa a 80 trabajadores.

Torra ha sostenido que los diferentes departamentos del Govern trabajarán en el plan de apoyo a la industria de la automoción y la movilidad, y que lo harán junto con los diferentes actores implicados para dar las soluciones que el sector necesita.

"UN PAÍS EN MARCHA"

El presidente ha remarcado que Catalunya es "un país en marcha" y preparado al que le convienen buenas noticias como la la inauguración de este concesionario en Terrassa.

Torra ha defendido que la economía catalana "va bien" y que no lo dice el Govern, sino entidades financieras como el BBVA y el Banco Santander y datos como la reducción de la tasa de paro y las inversiones extranjeras.

"Este es el país real", ha subrayado el presidente de la Generalitat durante su intervención, y ha añadido que hay debates que interesadamente afirman que no es así.

Torra también ha reivindicado el valor de las sagas familiares y las pymes para el tejido económico catalán como un "tesoro valiosísimo", por lo que ha recalcado el apoyo absoluto del Govern con los emprendedores y empresarios.

A la inauguración han asistido el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet; el alcalde de Terrassa, Jordi Ballart; el presidente del grupo Volkswagen en España, Francisco Pérez; el presidente de Moventia, Miquel Martí; el secretario de Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavín, y el portavoz adjunto de JxCAt en el Parlament, Eduard Pujol.

NUEVO CONCESIONARIO

El nuevo concesionario ha supuesto una inversión de 15 millones de euros, tiene una superficie de 21.200 metros cuadrados y capacidad para 300 vehículos expuestos.

Las marcas del grupo Volkswagen que estarán presentes en el concesionario Sarsa Terrassa serán las de Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Cupra y Volkswagen Comercial.

FRANCISCO PÉREZ (VOLKSWAGEN)

Por su parte, el presidente del grupo Volkswagen en España, Francisco Pérez, ha defendido la apuesta de su empresa por la movilidad sostenible y que este nuevo concesionario es un "claro ejemplo" de eso.

El presidente de Moventia, Miquel Martí, ha defendido durante su intervención la importancia del sector del automóvil para la economía de Catalunya, tanto en aportación al PIB como trabajadores, por lo que ha pedido cuidarlo: "Es una obligación de todos".

Martí ha criticado que se quiera "demonizar" a algún medio de transporte privado, lo cual considera un error, y ha pedido al Govern seguir preservando el tejido empresarial.

"El tejido empresarial de Catalunya no tiene nada que ver con el Ibex 35", ha enfatizado Martí, y ha pedido a las autoridades no cambiar los tipos impositivos para no dañar a los empresarios.