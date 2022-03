Torra no asistirá este jueves a su segundo juicio: "No legitimaré una nueva farsa"

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Quim Torra no asistirá al segundo juicio al que se enfrenta este jueves por un presunto delito de desobediencia por no retirar una pancarta que pedía la libertad de los presos del 1-O y lucía un lazo amarillo, y que se colgó en la fachada del Palau de la Generalitat en septiembre de 2019: "No legitimaré una nueva farsa".

"El presidente Quim Torra no asistirá a este nuevo juicio y agradece mucho las muestras de apoyo recibidas durante todo este proceso de persecución judicial y hoy ante la vista oral", ha informado en un comunicado la oficina del expresidente.

Torra ha dicho que pide amparo a los tribunales internacionales: "No reconozco la legitimidad de la justicia española que no respeta ni los tratados internacionales ni los derechos fundamentales".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)