Quim Torra pide a los diputados defender la libertad de expresión tras la querella del TSJC

Publicado 03/04/2019 11:51:20 CET

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este miércoles a los diputados "defender" la libertad de expresión, que no se censuren y que se sientan libres, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) haya admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra él por no retirar lazos amarillos.

En la sesión de control al Govern en el Parlament, ha destacado la importancia de defender la libertad de expresión y la palabra en la cámara: "Si a nosotros nos callan ¿quién será el siguiente? Diputados, os llamo a que defendáis la libertad de expresión y las opiniones".

"El Parlament es inviolable. Hay que poder hablar y debatir sobre lo que queráis. Sentiros libres y no autocensurados. El pueblo no quiere vivir con miedo. El Parlament no debe vivir con miedo. No viviremos con miedo", ha resaltado.

