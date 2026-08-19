La R4 se reanuda "de manera gradual" tras el incendio en Gelida (Barcelona) junto a las vías

Imagen aérea del incendio - BOMBEROS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Adif ha dado por finalizada la incidencia que ha paralizado desde el mediodía de este miércoles la circulación de la R4 entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central (Barcelona) y los trenes "recuperan sus frecuencias de paso de manera gradual".

Así lo ha informado la compañía en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, después de que la cercanía a las vías de un fuego que se ha originado en la AP-7 en Gelida (Barcelona) haya cortado la circulación de los trenes.

Bomberos de la Generalitat había dado por estabilizado el fuego a las 16.27 horas, después de haber movilizado a un total de 14 dotaciones.