El rabino David Libersohn (Barcelona) pide unidad y "dignidad" tras el atentado en Sidney

BARCELONA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rabino de la comunidad judía de Barcelona 'Jabad Lubabitch', David Libersohn, ha lamentado el atentado en Sidney (Australia) durante una celebración de la Janucá pero ha pedido textualmente transformar el dolor en fuerza: "Cuanto más somos atacados, más nos fortalecemos en unidad, dignidad y vida judía visible".

En un comunicado este domingo, ha afirmado que "por eso este Janucá debe vivirse con más intensidad aún, con más luz y más presencia".

"El terror pretende paralizarnos y romper la normalidad. La incertidumbre existe, el dolor también, pero no vamos a permitir que eso nos defina", ha añadido.