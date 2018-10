Rajoy se ofrece a hablar de todo con Puigdemont pero no "liquidará la soberanía"

Publicado 28/05/2016 14:45:45 CET

Recuerda que el PP facilitó la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat en 2011 y 2012

SITGES (BARCELONA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha asegurado que está dispuesto a hablar de todo con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, pero también le ha advertido de que dentro de estos temas no se puede incluir "liquidar la soberanía nacional".

En su intervención en la sesión de clausura de la XXXII reunión del Círculo de Economía, ha asegurado que su "predisposición es total" para que haya un diálogo fluido con el gobierno catalán, pero ha rechazado de plano la posibilidad de celebrar algún día un referéndum sobre el futuro político de Catalunya.

"Si todos cedemos en nuestras posiciones se puede hablar de todo: nueva financiación y temas de infraestructuras muy importantes como el Corredor Mediterráneo", ha puesto de ejemplo, y ha recordado que los partidos catalanes también pueden influir en la gobernabilidad de España desde el Congreso y el Senado.

Sin embargo, Rajoy precisa que hablar sobre todo no incluye aceptar los planteamientos del proceso soberanista: "Es una posición que yo no comparto. Yo no soy presidente de España para liquidar la soberanía nacional. Creo en la unidad de España y mi obligación es dar batalla por ello".

Rajoy ha recordado que se reunió con Puigdemont en el mes de abril en un encuentro que fue "bien y correcto", y le ha recordado al presidente catalán que su partido, CDC, históricamente siempre ha querido involucrarse en los grandes temas nacionales, no en la independencia de Catalunya.

ESTABILIDAD A CARGO DEL PP

El presidente español ha cargado contra quienes dicen que el PP no contribuye a la estabilidad de Catalunya, y ha recordado que su partido en esta comunidad ayudó a aprobar dos presupuestos de la Generalitat, los de 2011 y 2012.

Fue cuando el Govern de Artur Mas, con una mayoría de 62 diputados en la Cámara catalana, tenía un pacto de gobernabilidad con los populares, un pacto que acabó en 2012 cuando, tras unas elecciones catalanas, Mas pactó la estabilidad con ERC.

"Hemos sido responsables", ha reivindicado Rajoy, que ha considerado que es muy importante que Catalunya tenga unos Presupuestos cuanto antes, algo que ahora mismo es difícil porque todos los partidos de la oposición, incluida la CUP, han anunciado una enmienda a la totalidad.

La XXXII Reunión del Círculo de Economía ha ahondado sobre los retos del siglo XXI para empresa, política y sociedad con el apoyo de CaixaBank, KPMG e Indra.