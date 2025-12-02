La Rambla Vila del Llibre de Barcelona homenajeará a Ventura Pons, Lluís Permanyer y Pasolini

Archivo - Varias personas pasean por La Rambla - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival La Rambla Vila del Llibre de Barcelona, organizado por Amics de la Rambla y Vitalibris, homenajeará del 12 al 13 de diciembre al cineasta Ventura Pons, al periodista Lluís Permanyer y al escritor y director Pier Paolo Pasolini.

Esta nueva edición del festival, la cuarta desde su origen en 2022, volverá a ser una "oportunidad para volver al paseo más emblemático de la ciudad de la mano de los libros" y conocer su historia, informan los organizadores este martes en un comunicado.

Además de homenajes a personajes de las artes y la literatura, habrá mesas redondas sobre la Barcelona de hace 100 años, sobre el pistolerismo y sobre la prensa satírica, así como varias rutas literarias y un mercado editorial en el pasaje Bacardí.