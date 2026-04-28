RCR Arquitectes, el Irec y Elisenda Pagès reciben los Premis Manel Xifra i Boada 2026

Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona - ENGINYERS GIRONA

GIRONA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El estudio RCR Arquitectes, el Institut de Recerca en Energia de Catalunya (Irec) y la ingeniera técnica Elisenda Pagès han sido galardonados este martes con los Premis Manel Xifra i Boada 2026, organizados por por el Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona y Comexi Group, han informado este martes en un comunicado.

La entrega de los galardones se ha celebrado este martes, con la presencia de la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat y el alcalde de Girona, Lluc Salellas, en un acto en el auditorio Josep Irla de Girona.

RCR Arquitectes ha recibido el premio a la transmisión del conocimiento técnico y tecnológico en la 21 edición de los galardones, un reconocimiento que coincide con que Barcelona es la Capital Mundial de la Arquitectura en 2026.

El estudio, formado por Rafael Aranda, Carme Pigem y Ramon Vilalta, ha desarrollado su trayectoria con una proyección que "supera ampliamente su entorno inmediato" y en 2017 recibió el Premio Pritzker, considerado el Nobel de la arquitectura.

Por su parte, el Irec se ha llevado el premio al grupo de investigación aplicada o centro tecnológico y el premio a mejor trayectoria profesional ha sido para Pagès, siendo la primera mujer que lo recibe.