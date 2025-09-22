Reabierta la AP-7 en Bàscara (Girona) tras el incendio de un camión de hidrocarburos

GIRONA 22 Sep. (GIRONA) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha reabierto la AP-7 en Bàscara (Girona) este lunes por la tarde después de que la vía sufriera un corte sobre las 14:18 horas a causa del incendio de un camión que transportaba hidrocarburos, ha informado el SCT en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En el incidente han trabajado 6 dotaciones de los Bombers de la Generalitat, si bien las llamas solo han afectado a la cabina del vehículo y a vegetación del arcén de la autopista.

Hasta el lugar también se han desplazado efectivos del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que han atendido al conductor del camión, y Protecció Civil ha activado la alerta del plan Transcat a consecuencia del suceso.