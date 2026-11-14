Reabierta la AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona) tras retirarse los 3 camiones accidentados

Imagen del accidente en la AP-7 - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT

TARRAGONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-7 se ha reabierto este sábado por la tarde a la altura de Mont-roig del Camp (Tarragona) en sentido Barcelona tras haber estado cortada desde las 4.52 horas por un camión que ha volcado en la vía, y que posteriormente ha provocado un alcance entre otros dos camiones en el que uno de los conductores ha muerto.

Así lo ha informado el Servei Català de Trànsit en un comunicado, después de que hayan finalizado los trabajos con grúa para retirar el vehículo volcado.

El camión ha volcado en el kilómetro 273,1 de la autopista y el alcance entre los otros 2 camiones se ha producido en el kilómetro 274.