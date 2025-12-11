Reabierta la A-2 en El Bruc (Barcelona) en sentido Lleida tras el choque dos camiones

Cortada la A-2 en El Bruc (Barcelona) por un choque entre dos camiones - SCT

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la A-2 en El Bruc se ha reabierto en sentido Lleida tras haberse cortado a las 13.15 horas por un accidente entre dos camiones, que ha dejado un herido menos grave trasladado al hospital Sant Joan de Déu de Martorell (Barcelona).

En un apunte en X del Servei Català de Trànsit (SCT), han explicado que la circulación ya se ha normalizado tras haber provocado retenciones desde Collbató (Barcelona).

En el accidente se han activado 3 unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), una de ellas el helicóptero medicalizado, y los Bombers de la Generalitat han trabajado sobre el terreno con 5 dotaciones, que han liberado al conductor atrapado en uno de los camiones y han trabajado para contener una fuga de combustible.