Reabierta la circulación en la C-31 en Sitges (Barcelona)

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la carretera C-31 ha quedado reabierta tras el corte de la tarde de este viernes a la altura de Sitges (Barcelona) por un accidente.

Así lo ha notificado el Servei Català de Trànsit en un apunte en X recogido por Europa Press, en el que informa también de que la circulación ha quedado "normalizada".

Asimismo, también ha quedado normalizada la circulación en la AP-7 en Badia del Vallès (Barcelona) tras el accidente de camión, que había provocado el corte de un carril.