Reabre la C-31 en la Gran Via de Barcelona tras el corte por la manifestación de docentes

Retenciones en la C-31 a la altura de la Gran Via de Barcelona - TRÀNSIT

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La C-31 a la altura de la plaza Ildefons Cerdà en la Gran Via de Barcelona ha podido reabrirse este lunes sobre las 10.30 horas en dirección sur tras la manifestación de docentes en huelga que la han cortado desde primera hora, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) a Europa Press.

En total, se han llegado a formar 5,5 kilómetros de colas en Badalona y 1 en L'Hospitalet (Barcelona).

Las protestas también han cortado la Ronda de Dalt a la altura de la plaza Karl Marx en ambos sentidos de la marcha, pero ya se ha recuperado el tráfico sobre las 8.30 horas, así como en la A-2, que también ha registrado incidencias hasta que ha podido reabrirse sobre la misma hora.