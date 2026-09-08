Reabre la N-340 en Amposta (Tarragona) con lentitud y parones tras el corte de docentes

TARRAGONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La N-340 ha reabierto su circulación sobre las 12.30 horas de este martes en Amposta (Tarragona) tras el corte de los docentes en huelga, aunque todavía hay lentitud y parones en ambos sentidos de la marcha.

Lo ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, después de que la carretera haya estado cortada aproximadamente una hora por la manifestación de profesores.

Durante la jornada se han producido diversos cortes (ya levantados) en otras carreteras como la AP-7, C-32, C-55 y C-60, así como en las Rondas de Barcelona.