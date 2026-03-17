Reabre la A-7 en Tarragona tras el corte por la huelga de docentes, que van al centro de la ciudad

TARRAGONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La A-7 ha reabierto en ambos sentidos de la marcha este martes sobre las 12 después de que la manifestación de docentes en huelga cortara la circulación a la altura de Tarragona, y después han empezado a ir al centro de la ciudad para protestar en la plaza Imperial Tàrraco, informan fuentes del Servei Català de Trànsit a Europa Press.

La protesta ha empezado sobre las 8 cuando se han cortado los accesos al Puerto de Tarragona por la A-27, aunque durante la mañana se han reabierto.

La columna de manifestantes se desplazó desde este punto hasta la A-7, donde los vehículos no han podido circular durante una hora.