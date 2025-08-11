Reabre en su totalidad el centro Via Sabadell (Barcelona) tras cambiar elementos de su fachada

BARCELONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centro comercial Via Sabadell ha reabierto en su totalidad tras cambiar los elementos de su fachada, después de la muerte de un hombre el pasado mayo al caerle encima un trozo de hormigón de la fachada del complejo, informa en un comunicado este lunes.

El Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) ha dado luz verde a la reapertura con un decreto "que valida que el edificio afectado reúne todas las condiciones para su reapertura al público", que se basa en el certificado de solidez estructural emitido por el arquitecto responsable de las obras.

Además, se ha realizado una "exhaustiva inspección técnica llevada a cabo por especialistas independientes y equipos municipales".

En concreto, se ha hecho una profunda intervención estructural que ha incluido la retirada total de los paneles de la fachada que compartían el mismo sistema de anclaje, identificado como la causa original del desprendimiento.

Los expertos han diseñado e implementado una nueva estructura ligera con refuerzos totalmente distintos a los anteriores, incorporando los máximos estándares de seguridad, calidad y durabilidad.