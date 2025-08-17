Reabren las piscinas en Tàrrega (Lleida) tras hallarse excrementos humanos por tercera vez

LLEIDA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las piscinas de Tàrrega (Lleida) han reabierto este domingo después de que el sábado se encontraran por tercera vez excrementos humanos en una de ellas.

Desde este domingo se han extremado las medidas de vigilancia con una empresa privada de seguridad que controla las entradas y actividades dentro del recinto, informa el Ayuntamiento de Tàrrega en un comunicado.

Dos vigilantes revisan este domingo, junto con empleados de la piscina, las mochilas de todos los que acceden al espacio, ya que, según el consistorio, se sospecha que los excrementos podrían estar siendo introducidos en una bolsa.

La alcaldesa, Alba Pijuan, ha manifestado que, además de incívicos, son actos "egoístas y privan a la ciudadanía del uso de la piscina en plena ola de calor".

Ya había pasado el miércoles y el viernes, antes de que volviera a pasar el sábado, y el Ayuntamiento afirma en todos los casos se siguió el protocolo establecido: evacuar a los bañistas, controlar la calidad del agua y aplicar tratamientos de cloro y desinfección de los sistemas de filtración.