Reabren una vía de Rodalies entre Sant Vicenç y Torredembarra (Tarragona) tras un atropello

Archivo

TARRAGONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de Rodalies se ha podido reanudar este martes cerca de las 14.20 horas por una de las vías entre Sant Vicenç y Torredembarra (Tarragona), tras un atropello mortal que se ha producido una hora antes en esta segunda estación, informa Adif en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La circulación se ha suspendido por orden de la autoridad judicial, pero ya se ha retomado el servicio de forma progresiva de las líneas afectadas.

Concretamente, los trenes afectados pertenecen a la R14, R15, R16, R17 y RT2.