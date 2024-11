Rebecca Yarros, autora de la saga Empireo: "Quiero una fantasía más accesible e inclusiva"

Aplaude que cada vez haya más gente que vea en la fantasía "un género al que adorar y amar"

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La autora de la saga Empireo, Rebecca Yarros, ha asegurado este viernes que es partidaria de hacer una fantasía "más accesible e inclusiva" y que refleje, en la medida de lo posible, el mundo actual así como las personas infrarepresentadas en la sociedad.

"Una cosa que me parece que es bastante exclusiva sobre Alas de Sangre es que Violet -la protagonista de la saga-- tiene una enfermedad crónica. En el mundo de la fantasía esto no se explica tanto. Los protagonistas siempre son fuerte, y Violet no lo es. Ella es pequeña, físicamente, y su mejor activo es su cerebro", ha explicado tras participar telemáticamente en el Festival 42 de literatura fantástica.

Aunque considera que no es mérito suyo que las chicas se hayan sumado a la lectura de este tipo de obras, le parece fantástico que cada vez más gente "vuelva a la fantasía y encuentro un género al que adorar y amar".

Tras explicar que evita las redes sociales y los artículos que hablan de ella, ha indicado que ,tras más de una veintena de libros publicados, aún no se cree el éxito de la saga: "Parece que le esté pasando a otra".

También ha manifestado que, pese a determinados momentos, no ha sufrido episodios de bloqueo como escritora, y que su cabeza no para de pensar y siempre hay historias que mezclan fantasía y romance contemporáneo.

"Cuando escriba el cuarto libro, ya llevaré meses habiéndolo escrito en mi cabeza", ha precisado Yarros, que no ha querido avanzar muchos detalles de la nueva entrega de la saga, 'Alas de Onyx', que llegará a las librerías el 22 de enero.

De hecho, se ha limitado a explicar que Violet tendrá una misión, para la que está muy capacitada "El mundo se abre ante ella y estará más decidida y determinada que nunca. Y sus dragones, claro".

ACABARÁ "BIEN"

Al preguntársele por la historia entre Violet y Xaden, ha asegurado que acabará "bien" y ha recordado que ella escribe sobre romances y siempre hay final feliz, como mínimo para el protagonista prinicipal, sin querer dar más detalles al respecto.

Una vez terminen las entregas de la saga, Yarro ha explicado que se tomará un descanso y ya estudiará, más adelante, si hay otras historias que le gusten.