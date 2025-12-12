Recuperada la circulación de trenes entre Mollet y Granollers (Barcelona) por vía única

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Rodalies entre Mollet-Sant Fost y Granollers Centre (Barcelona) han empezado a circular por una única vía abierta este viernes sobre las 10.30 horas, después de que cerca de las 07.00 se cortaran la R2, la R2 Nord, R8 y R11 por una incidencia en la catenaria.

En la R2 se ha establecido un servicio alternativo de carretera entre estas dos estaciones, mientras que en la R8 hay autobuses disponibles entre Cerdanyola Universitat y Granollers Centre (Barcelona), informa Rodalies en un comunicado.

En cuanto a la R11, los trenes finalizan y se inician en Sant Celoni (Barcelona), cuyos viajeros que iban en estos trenes se han redirigido a la R2 Nord y al transporte alternativo por carretera.

INCIDENCIA EN MONTMELÓ

La incidencia en la catenaria se ha producido en Montmeló (Barcelona), donde los Bombers de la Generalitat han acudido con cinco dotaciones para evacuar a los pasajeros y revisar la zona.

Por su parte, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha activado una ambulancia propia y un equipo conjunto con Bombers, que han atendido a dos afectados leves por cortes tras la rotura de diversos cristales de los convoyes, han explicado fuentes de Rodalies a Europa Press.

Los operarios siguen trabajando para resolver la incidencia cuanto antes.