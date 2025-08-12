Registrado un nivel alto de ozono en Reus (Tarragona) que puede afectar a población vulnerable

TARRAGONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha informado este martes de que se han registrado valores elevados de ozono troposférico en el punto de medida de Reus (Tarragona) que pueden afectar a población vulnerable.

Los efectos que el ozono puede provocar en la salud de las personas son tos, irritaciones en la faringe, el cuello y los ojos y dificultades respiratorias, según un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Se recomienda a la población vulnerable --personas con problemas de corazón y pulmones, bebés, niños en edad preescolar y embarazadas-- reducir el ejercicio físico intenso, especialmente en el exterior.