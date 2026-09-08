Reino Unido incorpora la vacuna contra el Covid-19 de Hypra en su campaña de vacunación de otoño

Archivo - Imagen de instalaciones de Hipra. - HIPRA - Archivo

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido ha incorporado Bimervax, la vacuna contra el Covid-19 de Hypra, en su campaña de vacunación de otoño 2026-2027 para esta enfermedad, informa la empresa farmacéutica en un comunicado este martes.

El suministro de la vacuna, desarrollada y fabricada íntegramente en Europa, se llevará a cabo a través de una alianza con la farmacéutica Accord Healthcare.

Para Hypra, esta incorporación le permite avanzar en su estrategia de crecimiento internacional, a la vez que pone de manifiesto cómo la innovación y las capacidades de fabricación desarrolladas en España y Europa "pueden contribuir a reforzar los programas de salud pública a nivel internacional".

Según el director general del Área de Salud Humana de Hipra, Carles Fàbrega, la colaboración demuestra "la posición de la farmacéutica como un "socio estratégico en uno de los principales mercados sanitarios de Europa".

El país recomienda la vacunación contra el Covid-19 entre los mayores de 75 años, las personas que viven en residencias para la tercera edad y las personas inmunodeprimidas a partir de los 6 meses de edad.