Renfe establece un plan alternativo durante los cortes entre Figueres y Portbou (Girona)

Archivo - Imagen de un tren de Rodalies, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera durante la interrupción de la circulación ferroviaria entre Figueres y Portbou (Girona) por obras de mejora de la electrificación, informa en un comunicado este viernes.

Ofrece casi 6.300 plazas de bus cada fin de semana de corte --más de 56.400 desde que empezaron los cortes no consecutivos el 12 de abril--, para garantizar la movilidad de los viajeros de las líneas R11 y RG1.

Las próximas afectaciones programadas tendrán lugar en los fines de semana del 1-2, 8-9, 15-16 y 22-23 de noviembre.