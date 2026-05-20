Renfe participa en el salón de empleo JOBarcelona 26 compartiendo sus programas de formación

Renfe en el salón de ocupación JOBarcelona 26 - RENFE

BARCELONA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe participa en el salón de empleo JOBarcelona 26, que se celebra este miércoles en el Palau Blaugrana de Barcelona, con el objetivo de conectar con el talento joven y mostrar los programas de formación y oportunidades profesionales que ofrece el Grupo Renfe.

Las ingenierías, los grados de Informática, ADE, Economía o Derecho continúan siendo los perfiles más demandados por la empresa, informa Renfe en un comunicado.

La feria, que prevé una asistencia de unas 8.000 personas, cuenta con la participación de profesionales de los equipos de Selección y de la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (ETPCO) de Renfe, que compartirán su conocimiento, experiencia y trayectoria dentro de la compañía.