Renfe pone en servicio dos escaleras mecánicas en la estación de El Prat de Llobregat (Barcelona)

Las nuevas escaleras de la estación de Rodalies de El Prat de Llobregat (Barcelona). - RENFE

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha puesto en servicio dos de las cuatro escaleras mecánicas de la estación de Rodalies de El Prat de Llobregat (Barcelona), informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha explicado que la instalación y la puesta en funcionamiento de las otras dos escaleras se realizará en las próximas semanas, y ha recordado que las obras de mejora de la accesibilidad de la infraestructura tienen una inversión de 1,47 millones de euros.

La actuación forma parte del Plan de Medidas Urgentes que Renfe está llevando a cabo junto a la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat para mejorar la percepción de seguridad, la información a los viajeros y el estado de los trenes y las estaciones entre 2025 y 2026.