Renfe programa 194.000 plazas con destino y origen en Catalunya para el puente de diciembre

BARCELONA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá 194.000 plazas con origen y destino Catalunya durante el puente de diciembre, distribuidas entre el 4 y 9 de diciembre, según ha informado la compañía ferroviaria este viernes en un comunicado.

En concreto, Renfe ha distribuido estas plazas en sus trenes de alta velocidad y alta distancia, que incluyen los servicios de AVE, Alvia, Euromed, Intercity i AVE Internacional.

El trayecto que lidera la oferta de plazas es el que tiene lugar entre Barcelona y Madrid, que contará con 120.000 plazas.