Renfe programa el Tren Fantàstic, un servicio especial por el Festival de Sitges. - RENFE

BARCELONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha programado el Tren Fantàstic, un servicio especial que se pondrá en funcionamiento desde Sitges (Barcelona) hasta Barcelona Sants con motivo del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya 2025, informe en un comunicado este viernes.

El tren circulará desde la madrugada del 9 al 10 de octubre y hasta la madrugada del 19 al 20 de octubre, coincidiendo con el final del festival de cine fantástico.

Tendrá salida desde Sitges a la 01.30 horas con destinación a Barcelona Sants sin paradas intermedias y sin la necesidad de ningún billete especial, sino uno de los títulos de transporte válidos para Rodalies, y los viajeros que quieran dirigirse a Sitges, cuentan con los servicios regulares de la línea R2 sud de Rodalies.