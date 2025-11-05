Renfe valora de forma "positiva" el primer mes del corte de R3 tras mantener el 80% de la demanda

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha valorado de forma "positiva" el primer mes del macrocorte de 16 meses para desdoblar la vía entre Parets del Vallès y La Garriga (Barcelona) y acabar con la vía única en este tramo de la línea R3 de Rodalies, tras mantener el 80% de la demanda --unos 16.000 viajeros--.

Así lo ha manifestado este miércoles en una atención a los medios en la estación de Fabra i Puig de Barcelona, donde ha explicado que han podido mantener a estos usuarios mediante los servicios de bus o desplazándoles hacia trenes de la R2 o de la R4 en el ámbito norte.

Ha asegurado que la situación está "estabilizada" y ha puesto en valor el seguimiento que realizan junto con el Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, ayuntamientos, entidades y plataformas de las zonas afectadas por la operación.

"Hemos hecho mejoras en la reconfiguración horaria de buses, por ejemplo, entre Barcelona y La Garriga, donde se ha incrementado el número de buses en hora punta, con una frecuencia de 30 minutos", ha destacado Carmona.

De cara al futuro, Renfe prevé un incremento de la demanda en los fines de semana de invierno, a lo que pretende responder con "una oferta suficiente" para el aumento de la movilidad habitual en esta época del año en la R3, y tampoco descarta aplicar nuevas medidas para atender a las necesidades de los viajeros, según Carmona.