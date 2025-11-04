Las reservas de las cuencas internas de Catalunya siguen bajando y se encuentran al 72,8%

Archivo - El pantano de Sau, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de las cuencas internas catalanas se encuentran al 72,8% de su capacidad, cuando el pasado martes estaban al 73,5%, perdiendo 0,7 puntos en una semana.

Son los últimos datos de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), consultados por Europa Press, en los que se puede ver que las cuencas internas de Catalunya tienen actualmente 494,1 hectómetros cúbicos, cuando el martes de la semana pasada tenían 498,5.

El embalse de Darnius Boadella está al 58,2% de su capacidad (58,4% el pasado martes); el de Sau, al 54,3% (frente al 56%); Susqueda, al 84,2% (frente al 83,8%); La Baells, al 82,4% (83,6% la semana pasada) y La Llosa del Cavall, al 87,7% (frente al 89%).

Por otro lado, Sant Ponç está al 83,7% (crece un poco ya que la semana pasada estaba al 83,5%); Foix, al 79,5% (frente al 81,1%); Siurana, al 13% (13,2% el pasado martes) y Riudecanyes, al 31,6% (frente al 32,2%).

Los embalses del sistema Ter-Llobregat, que abastece a Barcelona y su área y a Girona y su entorno, están este martes al 75,9% de su capacidad, cuando la semana pasada estaban al 76,6%, perdiendo también 0,7 puntos en una semana.