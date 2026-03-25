La resonancia cardíaca permite evaluar cómo evoluciona la cicatriz tras la ablación, según un estudio

Equipo del Clínic-Idibaps de Barcelona del estudio sobre la resonancia cardíaca - FRANCISCO AVIA/CLÍNIC-IDIBAPS

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio coordinado por el Hospital Clínic-Idibaps de Barcelona constata que la resonancia cardíaca permite evaluar cómo evoluciona la cicatriz tras la ablación de taquicardia ventricular, informa este miércoles el hospital en un comunicado.

El trabajo, publicado en la revista 'Circulation', demuestra que los cambios observados al cabo de pocos meses ayudan a predecir si la arritmia puede reaparecer y muestra, por primera vez, beneficios directos sobre el músculo cardíaco.

La taquicardia ventricular es una arritmia en la que los ventrículos laten de manera muy rápida y desorganizada, lo que reduce la capacidad del corazón para bombear sangre de forma eficaz y puede provocar palpitaciones, mareo, dificultad, respiratoria, pérdida de conciencia e incluso riesgo vital si no se trata.

En la mayoría de casos, la taquicardia ventricular aparece en personas con enfermedad cardíaca estructural, especialmente después de un infarto, y en esas situaciones, el tejido cicatricial que queda en el músculo cardíaco puede favorecer la formación de circuitos eléctricos anómalos que desencadenan la arritmia.

El equipo investigador estudió de manera prospectiva a 51 pacientes sometidos a su primera ablación de taquicardia ventricular, y se les realizó una resonancia cardíaca antes de la ablación, una segunda a los 3-6 meses de la ablación y una tercera a los 18-24 meses.

Los resultados han mostrado que la ablación produce una homogeneización de la cicatriz, una organización más estable del tejido cicatricial que reduce el riesgo que se generan nuevas arritmias, y que se mantiene en el tiempo.

CAMBIOS

Los cambios que han observado son un aumento de la parte más densa de la cicatriz, la zona de tejido intermedio se redujo de manera progresiva durante los dos años siguientes y los canales de conducción disminuyeron de manera marcada tras la ablación y se mantuvieron estables en el tiempo, lo que sugiere que son duraderos y contribuyen a estabilizar el sustrato eléctrico del corazón.

Uno de los resultados del estudio es que la resonancia realizada entre los 3 y 6 meses proporciona información que permite anticipar el riesgo de recurrencia: los pacientes que presentaban dos o más canales de conducción en este primer control tenían un riesgo significativamente más alto de volver a tener episodios de taquicardia ventricular durante el seguimiento.

El estudio también observó un descenso significativo del volumen del ventrículo izquierdo en los controles a largo plazo, lo que indica un remodelado estructural positivo, incluso en los pacientes que presentaron alguna recurrencia.