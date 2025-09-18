Se restablece el servicio en la R13 y R14 tras el corte en Les Borges Blanques (Lleida)

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

LLEIDA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Rodalies de la R13 y la R14 se ha restablecido tras 3 horas de corte provocado por robo de cable en la estación de Les Borges Blanques (Lleida).

El servicio se retoma después de recuperar la tensión en la estación ilerdense, que se ha interrumpido este jueves desde las 6.14 horas hasta las 9.11 horas, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

Durante el corte se ha facilitado servicio de bus entre Lleida y Tarragona, algunos semidirectos y otros con paradas, y Protecció Civil ha puesto en prealerta el plan Ferrocat por el incidente.