Restablecida la L-10Sud del Metro de Barcelona en Collblanc tras revisiones de los Bombers

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BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la L-10Sud del Metro de Barcelona se ha normalizado este martes sobre las 11.30 horas después de que la estación de Collblanc haya tenido que ser desalojada por la presencia de humo en la zona de los túneles sobre las 7.20 horas, cuya incidencia han revisado los Bombers de la Generalitat sin encontrar el origen ni ningún punto caliente.

Tras todas las revisiones, Protecció Civil ha desactivado el plan Ferrocat y la situación se ha normalizado, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

En total, se han activado 9 dotaciones de los Bombers para tratar de buscar el origen del humo y para inspeccionar la línea con cámara térmica desde Collblanc hacia Zona Universitaria, y desde el Camp Nou a Collblanc.