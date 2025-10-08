Restablecidas la R1 y RG1 de Rodalies entre Mataró y Arenys (Barcelona) cortadas por un atropello

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas R1 y RG1 de Rodalies entre las estaciones de Mataró y Arenys de Mar (Barcelona) se ha restablecido tras quedar cortada por un atropello mortal que se ha producido este miércoles cerca de las 17.00 horas, han informado fuentes de Renfe a Europa Press.

El atropello que ha causado el corte de ambas líneas se ha producido en un punto cercano al andén en la estación de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona).

Por ello, Protecció Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat y se ha establecido un transporte alternativo por carretera entre Mataró y Arenys.

Los trenes circulan con demoras "que pueden superar los 25 minutos mientras se recuperan las frecuencias de paso", ha puntualizado Rodalies en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Asimismo, ha apuntado que se mantiene el servicio de transporte alternativo por carretera.