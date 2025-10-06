Restablecido el servicio de la R3 entre L'Hospitalet y Ripoll (Barcelona) tras el corte

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El servicio de la línea R3 de Rodalies entre L'Hospitalet de Llobregat y Ripoll (Barcelona) se ha restablecido este lunes sobre las 8.53 horas tras un corte de más de dos horas.

El tramo se ha cortado a raíz de una incidencia técnica este lunes sobre las 6.38 horas, ha informado Renfe en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Durante el corte se ha habilitado un servicio alternativo por carretera entre las estaciones de Fabra y Puig de la capital catalana y Vic (Barcelona).