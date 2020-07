Restauradores de Barcelona critican la "lentitud" en la tramitación de ampliaciones de terrazas

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gremio de Restauración de Barcelona ha criticado este miércoles la "lentitud con la que se está produciendo la tramitación de las ampliaciones de terraza" y ha alertado de que, si no se agiliza el proceso, entre un 30 % y un 40% de los restauradores no sabrán si se les ha concedido o no la ampliación hasta después de verano.

"Ser comprensivo que la tramitación se alargue ligeramente por encima de los 15 días no quiere decir aceptar que se eternice. La ampliación de las terrazas hace falta ahora, es oxígeno para los negocios", ha expresado el director del Gremio, Roger Pallarols, a través de un comunicado.

Según Pallarols, el Ayuntamiento no puede tardar meses en resolver las peticiones, "que ya son más de 4.000", y asegura que el volumen de las peticiones denegadas ya es superior al 30%, afectando especialmente a los espacios más céntricos.

El Gremio ha alertado de que se están rechazando peticiones, que no llegan a ser admitidas a trámite, por supuestos defectos de forma, y explica que en estos casos es habitual dar un plazo de 10 días para arreglar el error o aportar la documentación que falta y no "archivar la petición y obligar al restaurador a presentarla de nuevo", como, según la entidad, está haciendo el consistorio.

"No es coherente invitar a los restauradores a presentar solicitudes anunciando que será un trámite sencillo y después demorar el proceso con obstáculos formales que son fácilmente enmendables", ha señalado Pallarols.