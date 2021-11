Restauradores barceloneses asumen "con resignación" la implantación del certificado Covid

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Restauració de Barcelona ha asumido "con resignación" la decisión del Govern que obliga a pedir el certificado Covid para consumir en el interior de bares y restaurantes.

El director de la entidad, Roger Pallarols, ha reconocido que la medida "no entusiasma al sector" pero que se ve como un mal menor y que el Gremi ayudará a los locales a implementarlo, según un comunicado de la entidad este martes.

La entidad asegura que esta medida "debe ser sustitutiva de las restricciones de horarios y aforos durante toda la sexta ola", que serían completamente inasumibles, en sus palabras.

Pallarols ha reclamado que este certificado también se pida en centros comerciales, establecimientos con degustación y equipamientos culturales, y asegura que "las restricciones a los no vacunados deben ser muy elevadas" para incentivar la vacunación.

La entidad ha criticado "duramente" la posición del Gobierno, que, según el Gremi, sigue apostando por las restricciones de aforo y horario.

"La ministra Carolina Darias y su equipo no tienen los pies en el suelo. No se entiende que el pasaporte Covid no forme parte del orden del día y que no sea objeto de análisis", ha añadido.