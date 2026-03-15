(Resumen) La Nit de les Lletres Catalanes se estrena con el Premi Sant Jordi para Carles Rebassa

Ganadores de la Nit de les Lletres Catalanes - ÒMNIUM

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Nit de les Lletres Catalanes se ha estrenado con una gala en la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) en la que se han entregado 12 premios, incluido un combativo 66 Premi Sant Jordi para el poeta mallorquín Carles Rebassa con la novela 'Prometeu de mil maneres'.

En la gala se ha reivindicado la cultura y la lengua catalana, pero también ha habido cabida para el 'no a la guerra' y la defensa de los docentes, siendo uno de los momentos más emotivos de la noche la participación de las ilustradoras Roser Capdevila y Pilarín Bayés en la entrega de uno de los galardones, con la sala puesta en pie.

El discurso más contundente ha sido el del ganador del Sant Jordi Carles Rebassa en la defensa de la lengua catalana y la crítica a la inacción política: "Sin lengua no hay país, ni libros, ni proyectos, ni 'rondalles', ni estrategias, ni nada. Ya se pueden hacer grandes propósitos".

Ha abogado por que "el catalán sea imprescindible para vivir en los Països Catalans. Esto los virreyes y marionetas que gobiernan no lo harán posible nunca".

"Eso solo lo podemos hacer nosotros si nos volvemos a determinar como hace nueve años, antes que miedosos, mansos y traidores nos dejaran con el culo al aire", ha concluido.

"MÁS LIBROS Y MÁS CULTURA"

La presidenta del IEC, Teresa Cabré, ha resaltado la potencia de la literatura catalana y la vocación de continuidad con la que ha nacido la Nit de les Lletres Catalanes, mientras que el presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha subrayado que es necesario "más libros y más cultura para ser más libres y críticos" en momentos que soplan vientos de guerra e intolerancia.

La gala, presentada por Elisenda Pineda, Alba Riera y Xavier Grasset, ha contado con las actuaciones de Gemma Humet, Triquell, Sandra Monfort y Ginestà, un monólogo poético a cargo de Josep Pedrals y otro de danza con la voz de Pau Riba.

En la gala no ha faltado el 'in memoriam' --habitual de las galas cinematográficas-- en el que se ha recordado a autores, editores y libreros fallecidos y, como se celebraba en el MNAC, ha habido espacio para un gag en el que se ha hecho referencia a las pinturas murales de Sijena (Huesca).

PREMIOS

En materia de premios, el poeta mallorquín Carles Rebassa ha ganado el 66 Premi Sant Jordi de novela, dotado con 75.000 euros y desde este año el mejor dotado de las letras catalanas, con 'Prometeu de les mil maneres', una obra que publicará Univers sobre las relaciones humanas protagonizada por un camarero de una cafetería del centro de Palma.

El escritor barcelonés Marc Artigau se ha alzado con el 28 Premi Mercè Rodoreda de cuentos y narraciones, dotado con 6.000 euros, con 'Aquest serà el nostre pou', una selección de 12 relatos que giran en torno a la responsabilidad individual ante el colectivo y que publicará este marzo Proa.

El 67 Premi Carles Riba de poesía, dotado con 5.000 euros, ha sido para Jaume Coll Mariné --integrante de Obeses-- con el poemario 'Com les fulles', un volumen que editará este mes la editorial Proa y que expresa una conexión íntima con la naturaleza desde la cotidianeidad.

CRISTINA GENEBAT

Uno de los nuevos galardones que se ha incorporado a la Nit de les Lletres Catalanes ha sido el Premi Lo Somni al nuevo talento literario, dotado con 10.000 euros, que ha recaído en la actriz, dramaturga y directora Cristina Genebat con 'Sorra', una novela con tres voces de mujer como protagonistas.

El Premi Àngel Guimerà de teatro --heredero del Frederic Roda y convocado por la Diputación de Barcelona y la Agrupació Dramàtica Barcelona--, con un premio de 15.000 euros, ha sido para el mallorquín Josep R.Cerdà, con 'La segona línia', en la que ha dicho que habla de los perdedores del turismo.

El nuevo Premi Vinyeta Ficomic a obra publicada, dotado con 2.000 euros, ha sido para Berta Cusó por 'La conca dels àngels' (Pagès Editors), por su enfoque de la guerra desde un punto de vista femenino a través de seis historias.

El escritor Víctor Borràs ha ganado el 63 Premi Josep M.Folch i Torres de novela infantil, dotado con 4.000 euros y que publicará este mes La Galera, con 'Animals que cauen del cel', protagonizada por una niña de 9 años a la que le cae una figura de papiroflexia y a partir de la que el autor invita a creer en la magia de las pequeñas cosas.

El 52 Premi Joaquim Ruyra de literatura juvenil, dotado con 6.000 euros y que publicará este mes Elastic Books, ha sido para Alejandro Palomas por 'Una veritat', con el que el autor regresa al universo de Guillem, que también protagonizaba 'Un fill', con el que ganó el mismo premio en 2014.

El 11 Premi PEN Català Montserrat Franquesa de traducción, dotado con 4.000 euros, ha recaído en Ramon Monton, por su traducción de 'Josep i els seus germans' (Comanegra) de Thomas Mann.

PREMI ÒMNIUM

'La gran família' (Club Editor), de la escritora y editora Antònia Carré-Pons, ha ganado el Premi Òmnium a la mejor novela publicada en 2025, dotado con 25.000 euros, una novela aborda las diferencias entre dos hermanas en diferentes tramos de la vida de éstas, en la infancia, la madurez cuando sus vidas toman una dirección diferente y el reencuentro con la enfermedad de una de ellas.

Los podcast 'La contracoberta', presentado por Clàudia Rius e impulsado por la Editorial Barcino, y 'Club Tàndem', el club de lectura mensual que conducen las comunicadoras Marina Porras y Juliana Canet, han ganado 'ex aequo' el 46 Premi de Comunicació Muriel Casals.

El historiador y catedrático Paul Freedman ha recibido el 39 Premi Internacional Joan B. Cendrós por su dilatada trayectoria dedicada al estudio del pasado medieval de Catalunya y su proyección internacional.