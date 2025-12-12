El Rey y David Quirós conmemorarán el lunes el centenario de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Archivo - El Rey Felipe VI (c) a su llegada a la Feria Integrated Systems Europe (ISE) y del IOT Solutions World Congress (IOTSWC), en la Fira de Barcelona, a 31 de enero de 2023, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). L?a Feria ISE - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI visitará el lunes L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para conmemorar el centenario de la concesión de su título de ciudad, y se reunirá con el alcalde, David Quirós.

En declaraciones a Europa Press, Quirós ha afirmado que la visita del monarca es un "reconocimiento a la importancia y a la proyección" de L'Hospitalet, una ciudad que asegura que está en plena transformación.

Ha sostenido que el centenario es un momento muy importante para constatar que la ciudad "tiene un pasado, tiene presente y, sobre todo, tiene futuro", especialmente de cara a los más jóvenes.

ORGULLO DE LA CIUDAD

"Queremos que la gente sienta orgullo de su ciudad, de donde vive, ya que aún tenemos muchos retos y muchas dificultades que debemos superar conjuntamente", ha señalado el alcalde.

De este modo, ha hecho un llamamiento a los vecinos de L'Hospitalet a que tengan paciencia, pero también esperanza e ilusión: "Hemos identificado los retos de esta década y ahora estamos trabajando conjuntamente con las administraciones para darles solución y, sobre todo, generar oportunidades para nuestros vecinos".

VISITA

El Rey iniciará su visita a las 11 horas en el Ayuntamiento de L'Hospitalet, donde se reunirá con Quirós y otros miembros del consistorio y, a continuación, firmará el libro de honor.

Después se trasladará al centro de transformación La Florida 6.0, donde conocerá el nuevo equipamiento dedicado al desarrollo urbano de la ciudad con enfoque cívico y social.