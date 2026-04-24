El Rey, Illa, García, Prieto y Fainé inauguran el CaixaResearch Institute de Barcelona

El Rey Felipe VI, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, la ministra de Sanidad, Mónica García, el delegado del Gobierno, Carlos Prieto, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé, inauguran el CaixaResearch Institute, en Barcelona - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la ministra de Sanidad, Mónica García; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el presidente de la Fundación La Caixa, Isidre Fainé, han inaugurado este viernes el CaixaResearch Institute de Barcelona, el primer centro de investigación especializado en inmunología de España y Portugal.

Tras ser recibido por las autoridades en el exterior del centro, se han fotografiado frente a la placa que acredita la inauguración, y ha asistido al acto en el auditorio, en el que han intervenido Fainé y el director del comité científico del centro, el doctor Josep Tabernero.

Posteriormente, el monarca y el resto de autoridades han realizado una visita a las instalaciones y laboratorios del nuevo complejo científico, acompañados de los investigadores del centro.

LIBRO DE HONOR

Fuentes de Casa Real han explicado que el Rey ha estrenado el Libro de Honor del CaixaResearch con una dedicatoria en la que ha expresado su alegría por inaugurar este centro "que supone un hito para la investigación biomédica en España".

El monarca también ha destacado en su dedicatoria que se trata de "una nueva aportación extraordinaria" de la Fundación La Caixa al desarrollo y al bienestar de las personas.

Asimismo, el Felipe VI también ha trasladado su felicitación a quienes han inspirado, concebido y puesto en marcha "un proyecto que aspira a convertirse en una referencia" del conocimiento y la investigación inmunológica.

ASISTENTES

Al acto han asistido también la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el expresidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.

Han acudido el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; el presidente de la Cámara de Barcelona, Josep Santacreu; el exministro y presidente del Comité Científico de la Fundación La Caixa, Javier Solana, y el exconseller de la Generalitat Andreu Mas-Colell, entre otros.

ISIDRO FAINÉ

En su intervención, Fainé ha subrayado que el CaixaResearch es una de las iniciativas más importantes que ha impulsado Fundación La Caixa a lo largo de su historia, y que aspiran a que se convierta "en todo un referente a nivel internacional" en investigaciones que mejoren de manera práctica la calidad de la vida de las personas.

Ha agradecido el papel del Gobierno, de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por su contribución "desde el ámbito público de una forma u otra a que el centro sea una realidad".

También ha destacado que la apuesta en el ámbito de la salud de la Fundación permitirá que el CaixaResearch sea la nueva insignia de un ecosistema científico "muy potente".

Ha dicho que CaixaResearch inicia una andadura que augura difícil y compleja, y ha afirmado que pasará un tiempo antes de empezar a obtener resultados, por lo que ha prometido el coraje necesario, los recursos materiales, el talento y la experiencia para su avance.

Fainé se ha dirigido a los investigadores: "Confiamos plenamente en vuestros conocimientos científicos y en vuestras capacidades para pasar de las ideas conceptuales a la acción práctica".

JOSEP TABERNERO

Tabernero ha expuesto la importancia del sistema inmunitario en la salud de las personas, y ha repasado los principales avances científicos en este campo: "En este contexto nace la idea del CaixaResearch Institute, concebido para abordar uno de los grandes retos de la biomedicina actual, entender mejor el sistema inmunitario en toda su complejidad y aprovechar ese conocimiento para mejorar la salud".

Ha detallado que el centro integrará disciplinas y aproximaciones experimentales distintas para generar un conocimiento más profundo del sistema inmune en procesos de enfermedad, para contribuir a entender la influencia de la alimentación y el medio ambiente y las alteraciones que sufre ante enfermedades, y para ello se impulsará la biocomputación y la inteligencia artificial.

"Estamos viviendo un momento único y el entorno científico que Barcelona y el resto de España ha consolidado de manera diferencial en las últimas décadas ofrece un escenario óptimo para impulsar la investigación biomédica", ha apuntado.

EL INSTITUTO

El nuevo centro, que ha supuesto una inversión de 100 millones de euros, cuenta con 20.000 metros cuadrados de superficie y, cuando esté a pleno rendimiento, prevé acoger a hasta 500 profesionales --unos 425 científicos y 75 como personal de apoyo--, repartidos en un total de entre 30 y 40 grupos de investigación, que se incorporarán progresivamente de aquí a 2030, aproximadamente.

Fuentes del CaixaResearch Institute han explicado que los primeros años de actividad requerirán una inversión similar a la de la obra inicial --cerca de 100 millones--, con 10 millones destinados a la captación de talento y equipamiento científico para 2026.

La financiación del nuevo instituto no competirá ni supondrá un agravio para el resto de centros asociados a la Fundación, que incluyen el IrsiCaixa, el Vall d'Hebron Instituto de Oncología, el BarcelonaBeta Brain Research Center, el Instituto de Salud Global de Barcelona, el Sant Joan de Déu Instituto de Investigación y el Gulbenkian Institute for Molecular Medicine de Portugal.

El edificio cuenta con 2 módulos, el segundo de los cuales se terminará de construir a lo largo de este año; es obra de TAC Arquitectes, dirigido por Eduard Gascón, que ha trabajado para minimizar el impacto visual en el Parc Natural de la Serra de Collserola y dotarlo de los "mejores estándares" en sostenibilidad.

Asimismo, constituye el Campus Científico de la Fundación La Caixa junto al CosmoCaixa, que se encuentra justo en frente y que actuará como "altavoz" para difundir la tarea de los investigadores.

LA INMUNOLOGÍA

El CaixaResarch Institute está totalmente dedicado a la inmunología, y estudiará cómo evoluciona el sistema inmunológico, cómo activarlo, cómo frenarlo, cómo usarlo con fines terapéuticos y cómo actúa durante el embarazo, el envejecimiento o como reacción a las vacunas, entre muchos otros.

El instituto ha configurado ya 5 grupos de investigación, centrados en las lipoproteínas, la inmunología del cerebro, las vacunas, el papel de las células madre y las células dendríticas, y constituirá próximamente uno dedicado al envejecimiento.

La Fundación buscará que la investigación sea transversal, ya que la inmunología atraviesa disciplinas varias y puede usarse para estudiar enfermedades tanto neurodegenerativas como infecciosas o cardiovasculares, entre otros.

Asimismo, el objetivo es que sea "especialmente traslacional", es decir, que los hallazgos se puedan trasladar a la sociedad, por lo que la entidad ha constituido una serie de 'hubs' de innovación y de gestión de datos para maximizar el impacto de la investigación.