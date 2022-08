Reyes (PP) insiste en "desbloquear" el Parlament con una nueva presidencia

Pide más inversión en infraestructuras junto al presidente del PPCV

BARCELONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en la provincia de Barcelona, Manu Reyes, ha insistido en la "necesidad de desbloquear" el Parlament de Catalunya con un nuevo presidente o presidenta.

Reyes ha acusado a Borràs de quererse "atrincherar" en la Cámara catalana y ha considerado que el Parlament no puede estar --en sus palabras-- prisionero de los pactos entre ERC y Junts, en rueda de prensa este lunes junto al secretario general del PP en Catalunya, Santi Rodríguez, y tras una reunión con el presidente del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón.

Reyes también ha afeado al Govern de la Generalitat de Catalunya estar "enfrascado" en sus disputas internas, referido a los socios del Ejecutivo catalán, y ser --literalmente-- la muleta de Sánchez en Madrid, por el apoyo de ERC al Gobierno en el Congreso.

El presidente provincial del PP en Barcelona ha abogado por "recuperar esa presencia importante de alcaldes que tenía el PP en el área metropolitana, y en muchas capitales de comarca" en las elecciones municipales de 2023, así como alcaldías como las de Badalona y Castelldefels (Barcelona), ha subrayado.

Reyes ha abordado con Mazón "problemas comunes" de Catalunya y de la Comunidad Valencia, entre los cuales ha destacado la falta de inversión en infraestructuras como el corredor del mediterráneo.

MÁS PRESENCIA DE MOSSOS

Preguntado por el robo con armas en casa del jugador del FC Barcelona Pierre-Emerick Aubameyang en Castelldefels (Barcelona), Manu Reyes, que fue alcalde de esta ciudad, ha reclamado a la Generalitat mayor presencia de los Mossos d'Esquadra en todas las localidades.

Asimismo, ha tachado de insuficientes dos patrullas de policía local para cubrir una ciudad de 67.000 habitantes como Castelldefels durante un fin de semana por la noche, y ha pedido a los gobiernos municipales que se tomen la seguridad como un "tema prioritario".

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

El secretario general del PP catalán, Santi Rodríguez, ha añadido que la seguridad será uno de los temas que abordarán los populares en el primer debate de política general en el Parlament, a quien instarán --en sus palabras-- a ejercer sus competencias, sobre todo en vivienda y en vivienda social porque se está "incitando muchas veces a la protección de aquellos que ocupan ilegalmente propiedades privadas".

Sobre el calendario para escoger los candidatos populares a las municipales, Rodríguez ha dicho que no lo tienen para no "generar desigualdades y se puedan nombrar candidatos de unas provincias y no se nombren candidatos de otras".