Riba (ERC) defiende la Directiva Marco del Agua europea ante la "presión de los 'lobbys'"

Archivo - La eurodiputada de ERC, Diana Riba, en una imagen de archivo - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de ERC Diana Riba ha coorganizado un acto junto con las asociaciones Aigua és Vida, Enginyeria sense Fronteres, European Water Movement y EPSU en defensa de la actual Directiva Marco del Agua de la Unión Europea (UE) y en rechazo a la reforma que prepara la Comisión Europea (CE) "impulsada por la presión de los 'lobbys' mineros, energéticos e agroindustriales".

Este acto supone el inicio de una campaña de presión social y ciudadana en defensa de esta directiva y Riba ha advertido que la reforma que se prepara "no es una simplificación, es una cesión", y ha añadido que ante una norma ambiental más flexible los ríos no saldrán ganando, según recoge la formación en un comunicado este miércoles.

Según el partido estos grupos de presión consideran que los estándares de protección dificultan sus proyectos, por lo que la formación califica la reforma como un "retroceso de décadas en la política ambiental europea".

Riba ha situado el debate en el contexto catalán y ha destacado la influencia de esta directiva en el rechazo al trasvase del río Ebro hace poco más de 20 años: "Fue una de las herramientas que permitió ganar aquella batalla. Esquerra estábamos allí. No podemos permitir que lo que ganamos en la calle y en las instituciones catalanas ahora se pierda en un despacho de Bruselas", ha sentenciado.

Así, ha subrayado que, en Catalunya, pese a la aplicación de esta norma se mantienen problemas como la contaminación por nitratos de acuíferos o la situación del delta del Ebro, por lo que ha remarcado que ERC hará todo lo posible por evitar "este retroceso".