Riba (ERC) pide a Junts que "no bloquee un acto tan democrático" como revisar la jornada laboral

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de ERC Diana Riba ha pedido a Junts que "no bloquee un acto tan democrático como es revisar la jornada laboral" el día en que el Congreso votará las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de la reducción de la jornada a 37,5 horas, formaciones que suman una mayoría absoluta más que suficiente para tumbar la norma.

Lo ha declarado a los medios este miércoles tras una concentración de medio millar de sindicalistas de CC.OO. y UGT ante la sede de la patronal Foment del Treball en Barcelona.

"Hoy es el paso para empezar a negociar, hoy es el paso para hablar de ello", ha dicho Riba, que ha recordado que hace 40 años que no se revisan los horarios de los trabajadores.

A su juicio, la sociedad catalana y la productividad de las empresas han cambiado mucho en estos últimos 40 años con la llegada de las nuevas tecnologías, por lo que "es el momento de también hacer un vuelco y que salgan beneficiados los trabajadores".

Riba, que también ha defendido el salario mínimo catalán, ha asegurado que la reducción de la jornada es un "clamor popular" que los dirigentes no pueden ignorar, ya que 9 de cada 10 catalanes apoyan la norma, incluidos los votantes de Junts.