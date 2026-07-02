Riba (PSC) critica que las enmiendas de Junts a las cuentas son "enmiendas a su propia historia"

El diputado del PSC, Jordi RIba, interviene durante una sesión plenaria, en el Parlament de Catalunya, a 2 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El pleno del Parlament debate y vota hoy los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya para 20 - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Jordi Riba, ha criticado que las enmiendas presentadas por Junts al proyecto de Presupuestos de la Generalitat son "enmiendas a su propia historia", y se ha preguntado si han descubierto ahora la emergencia de vivienda, las infraestructuras y la necesidad de escuelas.

"Las inversiones aplazadas no han caído del cielo hace 15 días ni dos años. Son déficits acumulados, es desinversión", ha subrayado este jueves en el debate final de los Presupuestos del Govern en el pleno del Parlament, donde ha acusado a Junts de intentar hacer una exhibición de fuerzas al presentar un alto volumen de enmiendas, y les ha afeado querer gastar más con menos ingresos, bajando impuestos.

Respecto a las enmiendas del PP, Riba ha criticado que apuesten por recortes en cultura, lengua, acción exterior y cooperación: "Menos cohesión, menos catalán, menos inclusión, menos instrumentos públicos y menos presencia de Catalunya. Sorprendente manera de querer pasar página y seducir a Junts", ha dicho en alusión a las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que pidió en el Congreso del PP de Catalunya pasar página del proceso independentista.

Riba ha subrayado que el Presupuesto supone dar certeza, aunque ha reconocido que no lo resuelve todo: "Ningún presupuesto lo hace. Pero sí hace una cosa esencial: pone el país en movimiento, con recursos, con instrumentos y con una mayoría parlamentaria que asume su responsabilidad".

El portavoz de los socialistas ha acusado a Aliança Catalana (AC) y a Vox de no presentar ninguna enmienda a las cuentas: "Y aún se ofenden que se les dice que no trabajan. Excusatio non petita, accusatio manifesta", ha añadido.