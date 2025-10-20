Ribera dice que es "el momento adecuado para plantear" el fin del cambio de hora

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el director del CIDOB, Pol Morillas, durante la segunda edición del foro 'World in Progress', en el Palau de Congressos de Catalunya. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta ejecutiva para la Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha dicho que es "el momento adecuado para plantear" el fin del cambio de hora entre verano e invierno.

Lo ha dicho en declaraciones a la prensa este lunes en el marco del foro 'World in Progress', después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que España propondrá esta eliminación en la reunión del Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía.

Ribera ha recordado que 2026 es el último año del calendario actual, que tiene fijados los días de cambio de hora.

"Es cierto que las premisas de consumo de energía y parámetros horarios de la crisis energética de los 70 y las premisas con las que construimos las soluciones energéticas hoy no son las mismas", ha dicho.

Preguntada por si se debería mantener el horario de verano o el de invierno, Ribera ha evitado responder, aunque ha dicho que "la propuesta tiene sentido".